Загранпаспорт, права и техпаспорт на авто в "Дії" доступны на английском для использования в других странах

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"Мы запустили функцию “документ на английском языке”. Речь идет о загранпаспорте, водительском удостоверении и техническом паспорте на авто. Очень важно, что права и техпаспорт получили международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это еще дополнительный шаг к интеграции "Дії" в других странах мира. Поэтому украинцы, которые находятся за границей, смогут перевести в один клик документ на английский и показывать его в разных жизненных ситуациях", - сообщил Федоров.

Напомним

Водительское удостоверение и техпаспорт из "Дії" можно будет переместить в польское приложение mObywatel. Функцию планируется запустить до конца 2022 года.