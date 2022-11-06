Водительское удостоверение и регистрация авто в "Дие": когда запустят услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С 14 декабря в приложении "Дия" можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.
Детали
"Больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств. Все изменения об э-удостоверении водителя и э-свидетельстве о регистрации транспортных средств вступят в силу 14 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
Как отметили, граждане смогут выбрать:
• онлайн-оформление только электронного варианта документов, которые дают право управлять транспортными средствами;
• оформление традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства – например, в сервисном центре МВД.
"Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном кабинете водителя или в приложении "Дия" не просто становятся равнозначным физическим документам, а могут полностью их заменять", – сообщил начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудык.
Напомним
Загранпаспорт, водительские права и техпаспорт в “Дие” доступны на английском для использования в других странах.