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Водительское удостоверение и регистрация авто в "Дие": когда запустят услуги

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. С 14 декабря в приложении "Дия" можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.

Детали

"Больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств. Все изменения об э-удостоверении водителя и э-свидетельстве о регистрации транспортных средств вступят в силу 14 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Как отметили, граждане смогут выбрать: 

• онлайн-оформление только электронного варианта документов, которые дают право управлять транспортными средствами;

• оформление традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства – например, в сервисном центре МВД.

"Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном кабинете водителя или в приложении "Дия" не просто становятся равнозначным физическим документам, а могут полностью их заменять", – сообщил начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Напомним

Загранпаспорт, водительские права и техпаспорт в “Дие” доступны на английском для использования в других странах.

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