Водительское удостоверение и регистрация авто в "Дие": когда запустят услуги

Детали

"Больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств. Все изменения об э-удостоверении водителя и э-свидетельстве о регистрации транспортных средств вступят в силу 14 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

Как отметили, граждане смогут выбрать:

• онлайн-оформление только электронного варианта документов, которые дают право управлять транспортными средствами;

• оформление традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства – например, в сервисном центре МВД.

"Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном кабинете водителя или в приложении "Дия" не просто становятся равнозначным физическим документам, а могут полностью их заменять", – сообщил начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Напомним

Загранпаспорт, водительские права и техпаспорт в “Дие” доступны на английском для использования в других странах.