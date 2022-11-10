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Просроченное во время военного положения удостоверение водителя остается действительным – МВД

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Удостоверение водителя, которое было выдано впервые и срок действия которого истек в течение военного положения и года после него, остается действительным в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует УНН.

Цитата

"Удостоверение водителя (выдано впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, обменять документ можно после отмены военного положения. В МВД напомнили:

• обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже);

• в период военного состояния замена водительского осуществляется без предоставления медицинской справки. Нужен только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение;

• услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, которое осуществляет обмен.

Напомним

С 14 декабря в приложении "Дия" можно будет оформить водительское удостоверение и зарегистрировать авто.

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