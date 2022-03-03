Постпредом України при Організації по забороні хімічної зброї призначено Максима Кононенка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Кононенка Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї, передає УНН.
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"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Кононенка Максима Олексійовича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - йдеться в указі №97/2022.
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