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Постпредом України при Організації по забороні хімічної зброї призначено Максима Кононенка

Постпредом України при Організації по забороні хімічної зброї призначено Максима Кононенка

Київ • УНН

 • 86284 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Максима Кононенка Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї, передає УНН.

Цитата

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди Кононенка Максима Олексійовича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - йдеться в указі №97/2022.

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