Постпредом Украины при Организации по запрещению химического оружия назначен Максим Кононенко

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"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Кононенко Максима Алексеевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - говорится в указе №97/2022.

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Для защиты ядерных объектов Украины МАГАТЭ одобрило резолюцию против действий России.

Как писал УНН, российские оккупационные войска пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта.