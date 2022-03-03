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Для захисту ядерних об'єктів України: МАГАТЕ схвалило резолюцію проти дій Росії

Для захисту ядерних об'єктів України: МАГАТЕ схвалило резолюцію проти дій Росії

Київ • УНН

 • 199012 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Резолюція Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Про це пише у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

“Вітаю резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі”, - написав міністр.

Додамо

Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над її ядерними об’єктами та активізувати дії задля недопущення актів ядерного тероризму, тобто захоплення військами Російської Федерації Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Відповідно до тексту звернення, представники України також наполягають на діях з боку МАГАТЕ задля негайного припинення вогню та недопущення наближення окупаційних військ на відстань ближче ніж 30 км від АЕС, а також активізації штабу при Центрі з інцидентів і аварійних ситуацій (ЦІАС МАГАТЕ) з координації дій для запобігання реалізації актів ядерного тероризму на ЧАЕС і гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу.

Раніше

Як писав УНН, російські окупаційні війська намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар. Запевняли, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта.

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