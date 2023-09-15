Постачав запчастини для Укрзалізниці з мільйонними збитками: повідомлено про підозру директору товариства

Деталі

Слідством встановлено, що між товариством та АТ «Укрзалізниця» у 2022 році було укладено договір щодо поставки запасних частин до дизельних двигунів тепловозів, а саме 98 нових кришок до циліндрів, вартість яких становить 93,6 тис. гривень за одну одиницю.

Однак, директор ТОВ поставив частину товару, який має ознаки попереднього використання та не відповідає технічним вимогам. Відтак, на рахунки фірми постачальника було безпідставно перераховано грошові кошти. Збитки становлять понад 1.4 млн грн.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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