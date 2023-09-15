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Поставлял запчасти для Укрзализныци с миллионными убытками: сообщено о подозрении директору общества

Киев • УНН

 • 201911 просмотра

КИЕВ. 15 сентября УНН. Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему директору ООО, который поставил для Укрзализныци части товара, имеющего признаки предыдущего использования и не соответствует техническим требованиям. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что между обществом и АО «Укрзализныця» в 2022 году был заключен договор о поставке запасных частей к дизельным двигателям тепловозов, а именно 98 новых крышек к цилиндрам, стоимость которых составляет 93,6 тыс. гривен за одну единицу.

Однако, директор ООО поставил часть товара, который имеет признаки предыдущего использования и не соответствует техническим требованиям. Следовательно, на счета фирмы поставщика были безосновательно перечислены денежные средства. Убытки составляют более 1.4 млн грн.

За совершенное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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