Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ через політв'язнів

"Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних установ, де відбувають покарання Олег Сенцов, Станіслав Корж, Олександр Кольченко та Володимир Балух", - повідомила вона.

Крім того, вона показала на відео спілкування з представником російської влади з приводу можливості відвідання українця Миколи Карпюка.

Раніше сьогодні український Омбудсмен заявила, що з ранку біля Московського міського суду очікувала рішення щодо відвідання Романа Сущенка.

Нагадаємо, Мін'юст попросили звернутися до ЄСПЛ через порушення прав Сенцова.