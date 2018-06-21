Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ через політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Посольство України направило чергову ноту до міністерства закордонних справ РФ з закликом допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до українців за гратами у Росії. Про це сама Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних установ, де відбувають покарання Олег Сенцов, Станіслав Корж, Олександр Кольченко та Володимир Балух", - повідомила вона.
Крім того, вона показала на відео спілкування з представником російської влади з приводу можливості відвідання українця Миколи Карпюка.
Раніше сьогодні український Омбудсмен заявила, що з ранку біля Московського міського суду очікувала рішення щодо відвідання Романа Сущенка.
Нагадаємо, Мін'юст попросили звернутися до ЄСПЛ через порушення прав Сенцова.