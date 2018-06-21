Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ из-за политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Посольство Украины направило очередную ноту в министерство иностранных дел РФ с призывом допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинцам за решеткой в России. Об этом сама Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередному посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Корж, Александр Кольченко и Владимир Балух", - сообщила она.
Кроме того, она показала на видео общение с представителем российской власти по поводу возможности посещения украинца Николая Карпюка.
Ранее сегодня украинский Омбудсмен заявила, что с утра у Московского городского суда ожидала решения о посещении Романа Сущенко.
Напомним, Минюст попросили обратиться в ЕСПЧ из-за нарушения прав Сенцова.