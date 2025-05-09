Посольство США в Києві попереджає про можливість серйозної повітряної атаки в найближчі дні
Київ • УНН
Посольство США в Києві повідомило про потенційну серйозну повітряну атаку в найближчі дні. У посольстві рекомендують громадянам США бути готовими негайно укритися в разі оголошення повітряної тривоги.
Посольство США в Києві попередило про потенційно серйозну повітряну атаку, яка може статися протягом наступних кількох днів, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства.
Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних кількох днів
У посольстві рекомендують громадянам США бути готовими негайно укритися в разі оголошення повітряної тривоги.
Також у посольстві США описали алгоритм, що слід зробити на випадок атаки:
- визначте місця укриттів заздалегідь у разі оголошення повітряної тривоги;
- завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для оповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map;
- негайно укрийтеся в разі оголошення повітряної тривоги;
- стежте за місцевими ЗМІ за оновленнями;
- майте запаси води, їжі та ліків;
- слідкуйте за вказівками українських чиновників і рятувальників у разі надзвичайної ситуації;
- вивчіть, що Державний департамент може і чого не може робити в кризовій ситуації.