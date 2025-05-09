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Посольство США в Києві попереджає про можливість серйозної повітряної атаки в найближчі дні

Київ • УНН

 • 2636 перегляди

Посольство США в Києві повідомило про потенційну серйозну повітряну атаку в найближчі дні. У посольстві рекомендують громадянам США бути готовими негайно укритися в разі оголошення повітряної тривоги.

Посольство США в Києві попереджає про можливість серйозної повітряної атаки в найближчі дні

Посольство США в Києві попередило про потенційно серйозну повітряну атаку, яка може статися протягом наступних кількох днів, передає УНН з посиланням на повідомлення посольства.

Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних кількох днів

 - сказано в повідомленні. 

У посольстві рекомендують громадянам США бути готовими негайно укритися в разі оголошення повітряної тривоги.

Також у посольстві США описали алгоритм, що слід зробити на випадок атаки:

  • визначте місця укриттів заздалегідь у разі оголошення повітряної тривоги;
    • завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для оповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map;
      • негайно укрийтеся в разі оголошення повітряної тривоги;
        • стежте за місцевими ЗМІ за оновленнями;
          • майте запаси води, їжі та ліків;
            • слідкуйте за вказівками українських чиновників і рятувальників у разі надзвичайної ситуації;
              • вивчіть, що Державний департамент може і чого не може робити в кризовій ситуації.
                Антоніна Туманова

                Антоніна Туманова

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