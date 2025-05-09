Посольство США в Киеве предупреждает о возможности серьезной воздушной атаки в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупредило о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в течение следующих нескольких дней, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней - сказано в сообщении.

В посольстве рекомендуют гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Также в посольстве США описали алгоритм, что следует предпринять на случай атаки: