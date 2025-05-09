Посольство США в Киеве предупреждает о возможности серьезной воздушной атаки в ближайшие дни
Киев • УНН
Посольство США в Киеве сообщило о потенциальной серьезной воздушной атаке в ближайшие дни. В посольстве рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Посольство США в Киеве предупредило о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в течение следующих нескольких дней, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней
В посольстве рекомендуют гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.
Также в посольстве США описали алгоритм, что следует предпринять на случай атаки:
- определите места укрытий заранее в случае объявления воздушной тревоги;
- загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, например, Air Raid Siren или Alarm Map;
- немедленно укройтесь в случае объявления воздушной тревоги;
- следите за местными СМИ за обновлениями;
- имейте запасы воды, еды и лекарств;
- следуйте указаниям украинских чиновников и спасателей в случае чрезвычайной ситуации;
- изучите, что Государственный департамент может и чего не может делать в кризисной ситуации.