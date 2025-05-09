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Посольство США в Киеве предупреждает о возможности серьезной воздушной атаки в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 2614 просмотра

Посольство США в Киеве сообщило о потенциальной серьезной воздушной атаке в ближайшие дни. В посольстве рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Посольство США в Киеве предупреждает о возможности серьезной воздушной атаки в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупредило о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в течение следующих нескольких дней, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней

 - сказано в сообщении. 

В посольстве рекомендуют гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Также в посольстве США описали алгоритм, что следует предпринять на случай атаки:

  • определите места укрытий заранее в случае объявления воздушной тревоги;
    • загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, например, Air Raid Siren или Alarm Map;
      • немедленно укройтесь в случае объявления воздушной тревоги;
        • следите за местными СМИ за обновлениями;
          • имейте запасы воды, еды и лекарств;
            • следуйте указаниям украинских чиновников и спасателей в случае чрезвычайной ситуации;
              • изучите, что Государственный департамент может и чего не может делать в кризисной ситуации.
                Антонина Туманова

                Антонина Туманова

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