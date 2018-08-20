Посольство США підтвердило участь Болтона у параді до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Радник Президента США з питань національної безпеки Джон Болтон приїде в Київ у першій половині дня 24 серпня та відвідає урочистості на честь 27-ї річниці Незалежності України. Про це УНН повідомили в посольстві США в Україні.
"Джон Болтон у першій половині дня 24 серпня приїде в Україну. Він буде присутній на урочистостях у першій половині дня, і, очевидно, зустрінеться також з українським керівництвом. Це буде напружений день, тож ми точно не знаємо, о котрій саме годині", - зазначили в посольстві.
Як повідомляв УНН, минулого тижня прес-секретар Білого Дому заявила, що Джон Болтон зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ.
Нагадаємо, раніше посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий повідомив, що на параді з нагоди Дня Незалежності України буде присутній повноважний представник Президента США.
Зазначимо, цього тижня у Женеві мають також відбутись переговори між російськими чиновниками та Болтоном.