Посольство США подтвердило участие Болтона в параде ко Дню Независимости

"Джон Болтон в первой половине дня 24 августа приедет в Украину. Он будет присутствовать на торжествах в первой половине дня, и, очевидно, встретится также с украинским руководством. Это будет напряженный день, поэтому мы точно не знаем, в котором именно часу", - отметили в посольстве.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома заявила, что Джон Болтон встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.



Напомним, ранее посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США.



Отметим, на этой неделе в Женеве должны также состояться переговоры между российскими чиновниками и Болтоном.





