Посольство США подтвердило участие Болтона в параде ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон приедет в Киев в первой половине дня 24 августа и посетит торжества в честь 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщили УНН в посольстве США в Украине.
"Джон Болтон в первой половине дня 24 августа приедет в Украину. Он будет присутствовать на торжествах в первой половине дня, и, очевидно, встретится также с украинским руководством. Это будет напряженный день, поэтому мы точно не знаем, в котором именно часу", - отметили в посольстве.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома заявила, что Джон Болтон встретится с представителями Украины, Израиля и РФ.
Напомним, ранее посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США.
Отметим, на этой неделе в Женеве должны также состояться переговоры между российскими чиновниками и Болтоном.