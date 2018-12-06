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Посольство РФ сподівається, що Лондон припинить "сліпо слідувати установкам США" щодо ДРСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольство Росії в Великій Британії сподівається на те, що уряд Терези Мей припинить сліпо слідувати настановам США на розвал Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це йдеться в поширеній у середу заяві російського диппредставництва, яку цитує агентство ТАРС, інформує УНН.

Посольство РФ сподівається, що Лондон припинить "сліпо слідувати установкам США" щодо ДРСМД

“Уряд Великої Британії неодноразово висловлював підтримку ДРСМД і розуміння важливості Договору, продовжує заявляти про зацікавленість в його збереженні. Якщо це дійсно так, сподіваємося, що Лондон припинить сліпо слідувати настановам США на розвал однієї з ключових угод в галузі міжнародної безпеки і займе конструктивну позицію під час обговорення його майбутнього, — йдеться в документі. — до цього активно підштовхує і британське експертне співтовариство, а також громадська думка в країні, більш тверезо оцінюючи наслідки від припинення дії ДРСМД”.

У посольстві заявили, що Москва “неухильно дотримується” положення договору, про що добре відомо Вашингтону, якому була надана вичерпна інформація, “яка повинна була розвіяти всі побоювання американської сторони”.

“У зв’язку з цим викликає подив, що в своїй заяві глави зовнішньополітичних відомств країн НАТО „цілком підтримали висновки США про порушення Росією ДРСМД“. Судячи з усього, американці надали своїм партнерам по альянсу дуже викривлену інформацію про справжній стан справ. За цим нагнітанням ситуації і маніпуляцією фактами Вашингтон намагається приховати свої справжні наміри щодо виходу з Договору, переклавши при цьому відповідальність на Москву”, — додали російські дипломати.

Нагадуємо, США пригрозили вийти з ДРСМД через 60 днів через дії Росії.

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