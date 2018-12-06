Посольство РФ надеется, что Лондон прекратит "слепо следовать установкам США" по ДРСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Посольство России в Великобритании надеется на то, что правительство Терезы Мэй прекратит слепо следовать установкам США на развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении российского диппредставительства, которое цитирует агентство ТАСС, информирует УНН.
“Правительство Великобритании неоднократно выражало поддержку ДРСМД и понимание важности Договора, продолжает заявлять о заинтересованности в его сохранении. Если это действительно так, надеемся, что Лондон прекратит слепо следовать установкам США на развал одного из ключевых соглашений в области международной безопасности и займет конструктивную позицию при обсуждении его будущего, — говорится в документе. — К этому активно подталкивает и британское экспертное сообщество, а также общественное мнение в стране, более трезво оценивающие последствия от прекращения действия ДРСМД”.
В посольстве заявили, что Москва “неукоснительно соблюдает” положения договора, о чем хорошо известно Вашингтону, которому была предоставлена исчерпывающая информация, “которая должна была развеять все опасения американской стороны”.
“В этой связи вызывает удивление, что в своем заявлении главы внешнеполитических ведомств стран НАТО „всецело поддержали выводы США о нарушении Россией ДРСМД“. По всей видимости, американцы предоставили своим партнерам по альянсу весьма искаженную информацию об истинном положении дел. За этим нагнетанием ситуации и манипуляцией фактами Вашингтон пытается скрыть свои истинные намерения по выходу из Договора, переложив при этом ответственность на Москву”, — добавили российские дипломаты.
Напоминаем, США пригрозили выйти из ДРСМД через 60 дней из-за действий России.