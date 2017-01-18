Посол Німеччини: не може бути і мови щодо пом’якшення санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхел під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що не може бути і мови щодо пом’якшення проти РФ, оскільки Росія не дотримується Мінських домовленостей". Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
“Говорячи про єдність країн ЄС у питанні санкцій проти держави-агресора, Е. Райхель наголосив, що позиція Німеччини полягає в тому, “що не може бути і мови щодо пом’якшення чи скасування санкцій, оскільки РФ не дотримується Мінських домовленостей”, — сказано в повідомленні.
Загалом, під час зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні та методи гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти нашої країни і країн Європи. Окрему увагу сторони приділили обговоренню геополітичної ситуації, що склалася внаслідок агресивних дій РФ.
Під час обговорення поточної ситуації в Україні Секретар РНБО України наголосив, що проблема відновлення оборонного потенціалу для України є пріоритетною.
“Ми багато вже зробили в цьому напрямку, але це питання могло б вирішуватися набагато швидше, якби не було блокування військово-технічної співпраці з нашими партнерами”, — підсумував О. Турчинов.
“Україна може і надалі розраховувати на нашу підтримку”, — додав посол Німеччини.