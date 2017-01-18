Посол Германии: не может быть и речи о смягчении санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым заявил, что не может быть и речи о смягчении санкций против РФ, поскольку Россия не придерживается Минских договоренностей". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.
"Говоря о единстве стран ЕС в вопросе санкций против государства-агрессора, Э.Райхель отметил, что позиция Германии заключается в том, "что не может быть и речи о смягчении или отмене санкций, поскольку РФ не соблюдает Минские договоренности", - сказано в сообщении.
В общем, во время встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Украине и методы гибридной войны, которую Российская Федерация ведет против нашей страны и стран Европы. Отдельное внимание стороны уделили обсуждению геополитической ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий РФ.
При обсуждении текущей ситуации в Украине Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что проблема восстановления оборонного потенциала для Украины является приоритетной.
"Мы много уже сделали в этом направлении, но этот вопрос мог бы решаться гораздо быстрее, если бы не было блокирования военно-технического сотрудничества с нашими партнерами", - подытожил А.Турчинов.
"Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку", - добавил посол Германии.