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Посол Канади відреагував на заяву з Москви: РФ краще за всіх знає, як втягуватися у конфлікт

Посол Канади відреагував на заяву з Москви: РФ краще за всіх знає, як втягуватися у конфлікт

Київ • УНН

 • 26794 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував реакцію з РФ на надання Канадою дозволу на постачання озброєння Україні, вказавши, що Росія краще за всіх знає, як прямо втягуватися у конфлікт. Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНН, коментуючи заяву заступника голови комітету радфеду РФ Франца Клінцевича щодо того, що через постачання зброї Україні Канада "стає стороною конфлікту".

"Росія краще за всіх знає, як прямо втягуватися в конфлікт", - зазначив посол, коментуючи заяву заступника голови комітету радфеду РФ Франца Клінцевича.

Україна має таке саме право на військове постачання, як будь-яка інша держава, додав Р.Ващук.

Як повідомляв УННКанада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї.

Перший заступник голови комітету радфеду РФ Франц Клінцевич заявив, що постачання летальної зброї з Канади Україні створить "дуже небезпечний прецедент".

Українські Національні Новини

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