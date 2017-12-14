Посол Канады отреагировал на заявление из Москвы: РФ лучше всех знает, как втягиваться в конфликт

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 14241 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100863 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102830 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103108 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117488 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103632 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106040 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112776 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117249 просмотра

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Посол Канады отреагировал на заявление из Москвы: РФ лучше всех знает, как втягиваться в конфликт

Посол Канады отреагировал на заявление из Москвы: РФ лучше всех знает, как втягиваться в конфликт

Киев  •  УНН

 • 26794 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал реакцию с РФ на предоставление Канадой разрешения на поставки вооружения Украине, указав, что Россия лучше всех знает, как прямо втягиваться в конфликт. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНН,  комментируя заявление заместителя председателя комитета совфеда РФ Франца Клинцевича о том, что из-за поставок оружия Украине Канада "становится стороной конфликта".

"Россия лучше всех знает, как прямо втягиваться в конфликт", - отметил посол, комментируя заявление заместителя председателя комитета совфеда РФ Франца Клинцевича.

Украина имеет такое же право на военное снабжение, как любая другая страна, добавил Р.Ващук.

Как сообщал УНН, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.

Первый заместитель председателя комитета совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что поставки летального оружия из Канады Украина создаст "очень опасный прецедент".

Украинские Национальные Новости

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