Посол Канады отреагировал на заявление из Москвы: РФ лучше всех знает, как втягиваться в конфликт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал реакцию с РФ на предоставление Канадой разрешения на поставки вооружения Украине, указав, что Россия лучше всех знает, как прямо втягиваться в конфликт. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНН, комментируя заявление заместителя председателя комитета совфеда РФ Франца Клинцевича о том, что из-за поставок оружия Украине Канада "становится стороной конфликта".
"Россия лучше всех знает, как прямо втягиваться в конфликт", - отметил посол, комментируя заявление заместителя председателя комитета совфеда РФ Франца Клинцевича.
Украина имеет такое же право на военное снабжение, как любая другая страна, добавил Р.Ващук.
Как сообщал УНН, Канада сняла ограничения на продажу Украине огнестрельного оружия.
Первый заместитель председателя комитета совфеда РФ Франц Клинцевич заявил, что поставки летального оружия из Канады Украина создаст "очень опасный прецедент".