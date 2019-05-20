Посол Ізраїлю побажав успіхів Зеленському на посту Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Надзвичайний і Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон побажав успіхів новому Президенту України Володимиру Зеленському. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Шановний пане Президенте Володимире Зеленський, з нагоди Вашої інавгурації, від свого імені та від імені ізраїльського народу, бажаємо успіху Вам та Україні. Ми сподіваємось на продовження нашої тісної співпраці”, - написав посол Ізраїлю.
Нагадаємо, королева Єлизавета II надіслала привітання Зеленському.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Зеленського зі вступом на посаду Президента і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією.
Крім того, президент Естонії Керсті Кальюлайд привітала українського колегу Володимира Зеленського зі вступом на посаду і побажала впевненості продовжувати реформи і залишатися на шляху в ЄС і НАТО.