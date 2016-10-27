Посол Британії привітала подання е-декларацій В.Гройсманом і А.Парубієм
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Посол Британії в Україні Джудіт Гоф привітала подання електронних декларацій Прем’єр-міністром Воломиром Гройсманом і головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, передає УНН.
“Вітаю подання електронних декларацій Прем’єром Володимиром Гройсманом і головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Це важливий крок”, — написала Д.Гоф у своєму мікроблозі у Twitter.
Також вона зазначила, що знає про технічні проблеми із сайтом декларацій.
“Мені відомо про технічні проблеми на веб-сайті, але всі мають докласти зусиль для вчасного завершення процесу е-декларування”, — наголосила посол.