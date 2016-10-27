Посол Великобритании поприветствовала подачу е-деклараций В.Гройсманом и А.Парубием

"Приветствую подачу электронных деклараций Премьером Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Андрем Парубием. Это важный шаг", - написала Д.Гоф в своем микроблоге в Twitter.

Также она отметила, что знает о технических проблемах с сайтом деклараций.

"Мне известно о технических проблемах на сайте, но все должны приложить усилия для своевременного завершения процесса е-декларирования", - подчеркнула посол.