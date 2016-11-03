Посли країн G7 привітали завершення першого етапу е-декларування в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Посли країн Великої сімки у спільній заяві привітали Уряд України з завершенням першого етапу подання електронних декларацій про активи. Про це УНН повідомили у прес-службі посольства Японії в Україні.
"Ми вітаємо Уряд України із завершенням першого етапу подання електронних декларацій про активи. Це є важливим етапом на шляху до збільшення прозорості та підзвітності серед державних посадових осіб. Ми визнаємо і високо цінуємо загальне дотримання процедури всім урядом, незважаючи на технічні збої, які на початковому етапі ускладнювали процес. Високий рівень виконання серед посадових осіб високого рівня свідчить про те, що система функціонує належним чином і буде служити надійним джерелом даних для правоохоронних органів.
Ми будемо продовжувати підтримувати зусилля Президента, Прем’єр-міністра та всіх державних органів і громадянського суспільства України в боротьбі з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.