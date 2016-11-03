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15 марта, 19:03 • 114907 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165631 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137358 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112582 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105337 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101341 просмотра

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Послы стран G7 поприветствовали завершение первого этапа е-декларирования в Украине

Послы стран G7 поприветствовали завершение первого этапа е-декларирования в Украине

Киев • УНН

 • 8024 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Послы стран Большой семерки в совместном заявлении поздравили Правительство Украины с завершением первого этапа подачи электронных деклараций. Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства Японии в Украине.

"Мы поздравляем Правительство Украины с завершением первого этапа подачи электронных деклараций об активах. Это является важным этапом на пути к увеличению прозрачности и подотчетности среди государственных должностных лиц. Мы признаем и высоко ценим общее соблюдение процедуры всем правительством, несмотря на технические сбои, которые на начальном этапе осложняли процесс. Высокий уровень выполнения среди должностных лиц высокого уровня свидетельствует о том, что система функционирует должным образом и будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов.

Мы будем продолжать поддерживать усилия Президента, Премьер-министра и всех государственных органов и гражданского общества Украины в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

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