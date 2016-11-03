Послы стран G7 поприветствовали завершение первого этапа е-декларирования в Украине

"Мы поздравляем Правительство Украины с завершением первого этапа подачи электронных деклараций об активах. Это является важным этапом на пути к увеличению прозрачности и подотчетности среди государственных должностных лиц. Мы признаем и высоко ценим общее соблюдение процедуры всем правительством, несмотря на технические сбои, которые на начальном этапе осложняли процесс. Высокий уровень выполнения среди должностных лиц высокого уровня свидетельствует о том, что система функционирует должным образом и будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов.

Мы будем продолжать поддерживать усилия Президента, Премьер-министра и всех государственных органов и гражданского общества Украины в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.