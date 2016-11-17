Посли ЄС надали "зелене світло" щодо обговорення надання безвізу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посли ЄС надали "зелене світло" про початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Посли ЄС дали "зелене світло" початку переговорів між Радою ЄС та Європарламентом про візову лібералізацію України. Проте спочатку має бути ухвалений механізм призупинення", – написав він.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада закликала Європарламент та Раду Європейського Союзу ухвалити до кінця 2016 року необхідні рішення про надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.