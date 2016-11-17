Послы ЕС предоставили "зеленый свет" обсуждению предоставления "безвиза" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Послы ЕС предоставили "зеленый свет" началу переговоров между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации с Украиной. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" началу переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о визовой либерализации Украины. Однако сначала должен быть принят механизм приостановления", - написал он.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада призвала Европарламент и Совет Европейского Союза принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.