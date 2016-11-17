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15 марта, 19:03 • 110377 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152971 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129206 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122346 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108057 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103136 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Послы ЕС предоставили "зеленый свет" обсуждению предоставления "безвиза" для Украины

Послы ЕС предоставили "зеленый свет" обсуждению предоставления "безвиза" для Украины

Киев • УНН

 • 9616 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Послы ЕС предоставили "зеленый свет" началу переговоров между Советом ЕС и Европарламентом относительно визовой либерализации с Украиной. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" началу переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о визовой либерализации Украины. Однако сначала должен быть принят механизм приостановления", - написал он.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада призвала Европарламент и Совет Европейского Союза принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

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