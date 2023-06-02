Посли G7 привітали призначення нових членів ВККС: очікують запуску прозорого відбору суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Посли країн "Групи семи" привітали призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та висловили сподівання, що відбір суддів буде прозорим, пише УНН з посиланням на Twitter японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.
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"Посли G7 вітають призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми сподіваємося на меритократичний підхід до оцінки кваліфікації суддів та прозорий їх відбір", - йдеться в заяві послів G7.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у квітні посли G7 підтвердили свою підтримку процесу призначення 16 нових членів ВККС та підкреслили важливість проведення тих раундів відбору, що залишилися, у прозорий і відкритий спосіб.
Вища рада правосуддя 1 червня призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та розблокувала роботу ключового органу з формування суддівського корпусу. Як повідомили на сторінці ВРП у Facebook, це дозволить проводити добір суддів на понад дві тисячі вакантних посад, а також завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.
Це рішення називають важливим у контексті успіху подальших перемовин щодо повноправного членства України в Європейському Союзі.
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