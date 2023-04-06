Посли G7 підтвердили підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Посли країн Групи семи повідомили про важливість збереження прозорості подальшого добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це пише УНН з посиланням на Twitter японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.
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“Посли G7 підтверджують свою підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС та підкреслюють важливість проведення тих раундів відбору, що залишилися, у прозорий і відкритий спосіб”, — йдеться в повідомленні.
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