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Посли G7 підтвердили підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС

Посли G7 підтвердили підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС

Київ • УНН

 • 829325 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Посли країн Групи семи повідомили про важливість збереження прозорості подальшого добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Про це пише УНН з посиланням на Twitter японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.

Цитата

“Посли G7 підтверджують свою підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС та підкреслюють важливість проведення тих раундів відбору, що залишилися, у прозорий і відкритий спосіб”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G7 закликали КНДР відмовитися від ядерної зброї

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