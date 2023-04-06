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Послы G7 подтвердили поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Послы стран Группы семи сообщили о важности сохранения прозрачности дальнейшего отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter японского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

Цитата

“Послы G7 подтверждают свою поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС и подчеркивают важность проведения оставшихся раундов отбора прозрачным и открытым способом”, — говорится в сообщении.

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