Послы G7 подтвердили поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Послы стран Группы семи сообщили о важности сохранения прозрачности дальнейшего отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter японского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.
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“Послы G7 подтверждают свою поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС и подчеркивают важность проведения оставшихся раундов отбора прозрачным и открытым способом”, — говорится в сообщении.
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