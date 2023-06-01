Одне із завдань України для вступу до ЄС: обрано новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Деталі

Як повідомили у ВРП, формування ВККС є однією з головних цілей, визначених Президентом України у Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки. Адже від цього рішення залежить збереження Україною статусу країни кандидата на вступ до ЄС та успіх подальших перемовин щодо повноправного членства України в Європейському Союзі.

«Відновлення роботи ВККС – значний крок для відновлення довіри наших громадян до суддівської гілки влади. Ми всі розуміємо, що без доступу до правосуддя неможливій сталий і демократичний розвиток держави. Перед оновленим складом ВККС стоїть багато викликів, які необхідно вирішувати» - зауважив голова ВРП Григорій Усик.

Додамо

Повноваження попереднього складу ВККСУ були припинені з 16 жовтня 2019 року у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

За результатами проведених співбесід з рекомендованими Конкурсною комісією з добору кандидатів на посади членів ВККСУ 32 кандидатами на зайняття посади члена ВККСУ ВРП призначила 16 членів Комісії.

Вісім призначено з числа суддів та суддів у відставці.