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Одна из задач Украины для вступления в ЕС: избран новый состав Высшей квалификационной комиссии судей

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Высший совет правосудия назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины и разблокировал работу ключевого органа по формированию судейского корпуса. Как сообщили на странице ВСП в Facebook, это позволит проводить отбор судей на более чем две тысячи вакантных должностей, а также завершить квалификационное оценивание судей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ВСП, формирование ВККС является одной из главных целей, определенных Президентом Украины в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы. Ведь от этого решения зависит сохранение Украиной статуса страны кандидата на вступление в ЕС и успех дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе.

«Возобновление работы ВККС – значительный шаг для восстановления доверия наших граждан к судейской ветви власти. Мы все понимаем, что без доступа к правосудию невозможно устойчивое и демократическое развитие государства. Перед обновленным составом ВККС стоит много вызовов, которые необходимо решать», - отметил председатель ВСП Григорий Усик.

Добавим

Полномочия предыдущего состава ВККСУ были прекращены с 16 октября 2019 года в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины № 193-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

По результатам проведенных собеседований с рекомендованными Конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должности членов ВККСУ 32 кандидатами на занятие должности члена ВККСУ ВСП назначил 16 членов Комиссии.

Восемь назначены из числа судей и судей в отставке.

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