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Послы G7 приветствовали назначение новых членов ВККС: ожидают запуска прозрачного отбора судей

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Послы стран "Группы семи" приветствовали назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей и выразили надежду, что отбор будет прозрачным, пишет УНН со ссылкой на Twitter японского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

Цитата

"Послы G7 приветствуют назначение членов Высшей квалификационной комиссии судей. Мы надеемся на меритократический подход к оценке квалификации судей и прозрачный их отбор", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в апреле послы G7 подтвердили свою поддержку процесса назначения 16 новых членов ВККС и подчеркнули важность проведения оставшихся раундов отбора прозрачным и открытым способом.

Высший совет правосудия 1 июня назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины и разблокировал работу ключевого органа по формированию судейского корпуса. Как сообщили на странице ВСП в Facebook, это позволит проводить отбор судей на более чем две тысячи вакантных должностей, а также завершить квалификационное оценивание судей.

Это решение называют важным в контексте успеха дальнейших переговоров о полноправном членстве Украины в Европейском Союзе.

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