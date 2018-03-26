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Посла РФ в Варшаві викликали в МЗС Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Посол РФ у Варшаві Сергія Андрєєва викликали до міністерства закордонних справ Польщі. Про це повідомив у понеділок прес-секретар посольства Володимир Александров, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Посол РФ в Польщі викликаний до МЗС республіки", - сказав він.

Про причини виклику посла не повідомляється.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів із США в зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Великій Британії.

Раніше The Times повідомило, що російських дипломатів планують вислати 20 держав.

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