Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши

"Посол РФ в Польше вызван в МИД республики", - сказал он.

О причинах вызова посла не сообщается.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.