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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 28094 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56478 просмотра

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Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 10533 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев вызван в министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь посольства Владимир Александров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Посол РФ в Польше вызван в МИД республики", - сказал он.

О причинах вызова посла не сообщается.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.

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