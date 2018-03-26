Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев вызван в министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь посольства Владимир Александров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Посол РФ в Польше вызван в МИД республики", - сказал он.
О причинах вызова посла не сообщается.
Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.