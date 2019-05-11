Пошуки загиблих туристів на Алтаї зупинять на 1,5 місяці через небезпеку сходження лавини

"В результаті обстеження території з'ясувалося, що для рятувальників існує небезпека сходу повторної лавини: вони піднялися на вершину і побачили скупчення снігових мас, крім того, там погана погода. Фахівці обстежили всю територію - глибина зійшла лавина дозволяє працювати з триметровим щупом, залишився один ділянку - там занадто велика глибина. На півтора місяця припиняються роботи - лавина підтане, і можна буде продовжувати роботи ", - сказали в МНС.

30 рятувальників на двох вертольотах сьогодні вилетять з місця трагедії і відвезуть в Горно-Алтайськ два тіла туристів, які виявили раніше, але через погану погоду не могли доставити на впізнання.

Нагадаємо, на Південно-Чуйському хребті 6 травня під лавину потрапила туристична група з дев'яти осіб. Семеро загинули, двом дівчатам вдалося врятуватися. Повідомити про подію ті, що вижили, змогли тільки в середу, 8 травня. Рятувальники ведуть пошуки на місці сходження лавини, виявлено п'ять тел.