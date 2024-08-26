Пошкоджено будинок і нежитлові будівлі: в рф заявили про атаку БПЛА у волгоградській області
Київ • УНН
У Єланському районі Волгоградської області РФ заявили про збиття двох українських безпілотників. Внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок і дві нежитлові будівлі, жертв немає.
Після падіння уламків безпілотників, є пошкодження у волгоградській області росії. Про це заявив місцевий губернатор, повідомляють росЗМІ і передає УНН.
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Російське ППО "збило два українських безпілотника" в єланському районі волгоградської області, заявив андрій бочаров, губернатор зазначеного регіону.
При цьому повідомляється, що після падіння уламків дрона "зазнали пошкоджень житловий будинок і дві нежитлові будівлі". За інформацією, оголошеною владою, - жертв і постраждалих немає.
У Саратові та Енгельсі в РФ уламки безпілотників впали на житлові будинки26.08.24, 06:23 • 29779 переглядiв