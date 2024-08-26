У Саратові та Енгельсі в РФ уламки безпілотників впали на житлові будинки
Київ • УНН
У Саратовській області РФ засоби ППО збили безпілотники, уламки яких впали на житлові будинки в Саратові та Енгельсі. Губернатор повідомив, що всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.
У Саратові та Енгельсі в Росії уламки збитих безпілотників впали на житлові будинки в обласному центрі. Про це заявив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Про постраждалих та руйнування не повідомляється, передає УНН.
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"Вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти попадання уламків до житлових будинків у Саратові та Енгельсі. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - написав пан Бусаргін у Telegram.
Водночас місцеві жителі повідомляють про влучання безпілотникв у Саратові. БПЛА врізалися у будинки, пошкоджено фасади висоток. Працює ППО. Було чути понад чотири гучні звуки над областю.
Саратовська область неодноразово зазнавала атак з використанням БПЛА з початку військової операції Росії. Востаннє повідомлялося про знищення безпілотників над регіоном наприкінці липня.
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