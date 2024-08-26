В Саратове и Энгельсе в РФ обломки беспилотников упали на жилые дома

В Саратове и Энгельсе в России обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома в областном центре. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. О пострадавших и разрушениях не сообщается, передает УНН.

Детали

«Утром средствами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», - написал господин Бусаргин в Telegram.

В то же время местные жители сообщают о попадании беспилотников в Саратове. БПЛА врезались в дома, повреждены фасады высоток. Работает ПВО. Было слышно более четырех громких звуков над областью.

Саратовская область неоднократно подвергалась атакам с использованием БПЛА с начала военной операции России. Последний раз сообщалось об уничтожении беспилотников над регионом в конце июля.

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