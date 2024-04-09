В российском саратове второй раз за четыре месяца подожгли музей "сво". Ночью неизвестный мужчина разбил окно и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает росСМИ, пишет УНН.

Детали

Огонь повредил окно и шторы. По информации издания, пожар потушила охранница музея.

Позже на месте нашли пятилитровую канистру и три бутылки с неизвестной жидкостью.

В декабре 2023 года музей уже пытались поджечь. Тогда за попытку поджога задержали 21-летнего слесаря из Тольятти Максима Кима. По его словам, он стал жертвой телефонных мошенников. Мужчину обвинили по террористической статье уголовного кодекса.

Напомним

В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей.