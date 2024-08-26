Поврежден дом и нежилые здания: в рф заявили об атаке БПЛА волгоградской области
Киев • УНН
В Еланском районе Волгоградской области РФ заявили о сбитии двух украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждены жилой дом и два нежилых здания, жертв нет.
После падения обломков беспилотников, есть повреждения в волгоградской области россии. Об этом заявил местный губернатор, сообщают росСМИ и передает УНН.
Детали
Российское ПВО «сбило два украинских беспилотника» в Еланском районе Волгоградской области, заявил Андрей Бочаров губернатор указанного региона.
При этом сообщается, что после падения обломков дрона «получили повреждения жилой дом и два нежилых здания». По информации, объявленной властями, - жертв и пострадавших нет.
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