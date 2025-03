Пошкоджені дахи будинків і плантації: у Камеруні випав сніг

Деталі

Зокрема, відомо про сніжний покрив, товщиною близько 0,05 мм у західному регіоні Камеруну. Мер Бани Жан Баптист Санга каже, що це явище спричинено зміною клімату.

У результаті негоди кілька плантацій були зруйновані, дахи на будинках пробиті, а рух транспорту зупинено.

#Cameroon

Hailstones and what is thought to be snow of about 0,05mm thick has been reported in Bana and Baku in the Haut Nkam Division of the West Region. The Mayor of Bana, Jean Baptist Sanga says the phenomenon is caused by climate change. pic.twitter.com/iuW9n9isF3

— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk

— CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Нагадаємо

У липні у Південно-Африканській Республіці випав сніг, а у низці районів фіксували морози.