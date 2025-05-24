У Києві під час масованої атаки рф чоловік вистрелив собі в скроню в укритті - поліція
Київ • УНН
У Подільському районі Києва, під час атаки, чоловік 2003 року народження вистрелив собі в скроню в укритті. Зараз він живий і перебуває в лікарні.
У Подільському районі Києва під час масштабної ракетно-дронової атаки чоловік вистрелив собі в скроню, наразі він живий і перебуває у лікарні, повідомили УНН у пресслужбі поліції Києва.
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"Подія відбулась у Подільському районі. Чоловік 2003 року народження, місцевий мешканець, перебуваючи в укритті, здійснив постріл собі у скроню. Наразі він живий, в лікарні", - повідомили у пресслужбі.
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Внаслідок нічної атаки рф на Київ постраждали 15 людей. Пошкоджено житлові будинки у трьох районах, ТРЦ, навчальний заклад, автомобілі та котельню.