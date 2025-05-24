В Киеве во время массированной атаки рф мужчина выстрелил себе в висок в укрытии - полиция
Киев • УНН
В Подольском районе Киева, во время атаки, мужчина 2003 года рождения выстрелил себе в висок в укрытии. Сейчас он жив и находится в больнице.
В Подольском районе Киева во время масштабной ракетно-дроновой атаки мужчина выстрелил себе в висок, сейчас он жив и находится в больнице, сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Детали
"Событие произошло в Подольском районе. Мужчина 2003 года рождения, местный житель, находясь в укрытии, совершил выстрел себе в висок. Сейчас он жив, в больнице", - сообщили в пресс-службе.
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В результате ночной атаки рф на Киев пострадали 15 человек. Повреждены жилые дома в трех районах, ТРЦ, учебное заведение, автомобили и котельная.