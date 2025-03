Повреждены крыши домов и плантации: в Камеруне выпал снег

Детали

В частности, известно о снежном покрове толщиной около 0,05 мм в западном регионе Камеруна. Мэр Баны Жан Баптист Санга говорит, что это явление вызвано изменением климата.

В результате непогоды несколько плантаций были разрушены, крыши на домах пробиты, а движение транспорта остановлено.

#Cameroon

Hailstones and what is thought to be snow of about 0,05mm thick has been reported in Bana and Baku in the Haut Nkam Division of the West Region. The Mayor of Bana, Jean Baptist Sanga says the phenomenon is caused by climate change. pic.twitter.com/iuW9n9isF3

- CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk

- CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Напомним

В июле в Южно-Африканской Республике выпал снег, а в ряде районов фиксировали морозы.