Посадовцям міськради Дніпра повідомили про підозру через мільйонні збитки на закупівлях шкільних меблів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Підозрюються один із заступників мера Дніпра та службовець міськради у безпідставному перерахуванні 3 млн грн з держбюджету. Про це повідомляє МВС України у Telegram, передає УНН.
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Згідно з доказами, підозрювані придбали меблі для навчальних закладів, завдавши збитків у розмірі понад 3 мільйони гривень. Кошти для цих закупівель були виділені в рамках державної програми "Нова українська школа".
На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили про підозру за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу України, що передбачає привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Одному з фігурантів був обраний судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, щодо іншого триває розгляд. За цей злочин їм загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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