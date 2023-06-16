Чиновникам горсовета Днепра сообщили о подозрении из-за миллионных убытков на закупках школьной мебели

Детали

Согласно доказательствам, подозреваемые приобрели мебель для учебных заведений, нанеся ущерб в размере более 3 миллионов гривен. Средства для этих закупок были выделены в рамках государственной программы "Новая украинская школа".

На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Одному из фигурантов была избрана судом мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого продолжается разбирательство. За это преступление им грозит лишение свободы от 7 до 12 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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