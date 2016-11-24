Посадовця міграційної служби затримали у Києві за хабарництво

Так, чиновниця вимагала від іноземця 2 800 доларів за непритягнення до адмінвідповідальності за порушення правил перебування на території України та подальше оформлення тимчасової посвідки на проживання. У разі несплати цих коштів посадовець погрожувала іноземцю вжити заходів для його депортації.

Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) ККУ, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.