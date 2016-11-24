Посадовця міграційної служби затримали у Києві за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві затримали заступника начальника відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби України в Київській області за вимагання 2800 дол. хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Так, чиновниця вимагала від іноземця 2 800 доларів за непритягнення до адмінвідповідальності за порушення правил перебування на території України та подальше оформлення тимчасової посвідки на проживання. У разі несплати цих коштів посадовець погрожувала іноземцю вжити заходів для його депортації.
Наразі зловмисниці готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) ККУ, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.