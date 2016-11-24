Служащего миграционной службы задержали в Киеве за взяточничество

Так, чиновница требовала от иностранца 2 800 долларов за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины и дальнейшее оформление временного вида на жительство. В случае неуплаты этих средств она угрожала иностранцу принять меры для его депортации.

Сейчас злоумышленнице готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.