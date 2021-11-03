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Порти Одеси та Чорноморська будуть передані у концесію наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одеський, Чорноморський та Ізмаїльський порти будуть передані в концесію в 2022 році. Про це під час сесії міської ради 3 листопада повідомив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, передає УНН.

Порти Одеси та Чорноморська будуть передані у концесію наступного року

Деталі

Губернатор нагадав, що про приватизаційні процеси в портовій галузі повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на Конгресі місцевих і регіональних влад, що проходив в Одесі 29-30 жовтня за участю президента України.

"Вже найближчим часом очікуємо приватизацію Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів. У 2022 році планується концесія Одеського, Чорноморського та Ізмаїльського портів. Зараз йде робота над техніко-економічним обґрунтуванням", - сказав Гриневецький.

За його словами, у держвласності залишиться порт "Південний", як найприбутковіший.

Губернатор також додав, що "уряд прислухається до нашої ініціативи щодо того, щоб приватизувати малі порти, передати в концесію порти середньої потужності, а найуспішніші залишити в держвласності".

Нагадаємо, про приватизацію в портовій сфері регіону повідомив Олександр Кубраков 29 жовтня в Одесі. Він зазначив, що тільки "морський торговельний порт Південний" отримає державне фінансування на розвиток своєї інфраструктури.

За словами міністра, в Одеському порту буде приватизовано майновий комплекс ДП "Одеський морський торговельний порт" і передано в концесію пасажирський термінал (морвокзал). У порту Чорноморськ вже зараз запущений механізм передачі в концесію поромного комплексу.

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